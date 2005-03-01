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Втулка свечного колодца BMW артикул 33028 FEBI в Алматы

33028 FEBI Втулка свечного колодца BMW
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33028
Наименование Втулка свечного колодца BMW
Длина [мм] 102
Внутренний диаметр 24, 33
Материал полимерный материал
Вес [кг] 0,03

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BMW 11427542021

Фильтр масляный
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 5 (E60) 540 i 2007.09 - 2010.02
BMW 5 (E60) 540 i 2007.09 - 2010.02
BMW 5 (E60) 550 i 2007.09 - 2010.02
BMW 5 Touring (E61) 550 i 2007.07 - 2010.08
BMW 6 (E63) 650 i 2007.09 - 2010.08
BMW 6 Кабриолет (E64) 650 i 2007.09 - 2010.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 740 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW 7 (E65, E66, E67) 750 i, Li 2005.03 - 2008.08
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2006.10 - 2008.09

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