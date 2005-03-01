|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|33028
|Наименование
|Втулка свечного колодца BMW
|Длина [мм]
|102
|Внутренний диаметр
|24, 33
|Материал
|полимерный материал
|Вес [кг]
|0,03
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
5 (E60)
540 i
2007.09 - 2010.02
BMW
5 (E60)
540 i
2007.09 - 2010.02
BMW
5 (E60)
550 i
2007.09 - 2010.02
BMW
5 Touring (E61)
550 i
2007.07 - 2010.08
BMW
6 (E63)
650 i
2007.09 - 2010.08
BMW
6 Кабриолет (E64)
650 i
2007.09 - 2010.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
740 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
7 (E65, E66, E67)
750 i, Li
2005.03 - 2008.08
BMW
X5 (E70)
4.8 i xDrive
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
xDrive 48 i
2006.10 - 2008.09
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