Длина [мм] 335, 212 Наружный диаметр [мм] 60 Количество присоединений 2 Цвет черный Диаметр точек крепления [мм] 25, 30 Высота подъема [мм] 123 Вес [кг] 4,72 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины представлена по производителю FEBI с артикулом 33008. У данной детали есть аналоги с номерами: 33008, 9735530005, 3755530005, 9735530005, A9735530005, 100415. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.