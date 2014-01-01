Количество присоединений 2 Цвет черный Высота подъема [мм] 225 Вес [кг] 7,8 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть цилиндр подъема кабины Мерседес Атего I/II Аксор Iran Аксор I/II представлена по производителю FEBI с артикулом 33006. У данной детали есть аналоги с номерами: 33006, 0025538505, 0025535505, 66100011, 0025535505, 0025538505, A0025535505. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины Мерседес Атего I/II Аксор Iran Аксор I/II на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.