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Цилиндр подъема кабины MB Atego I/II, Axor Iran, Axor I/II артикул 33006 FEBI в Алматы

33006 FEBI Цилиндр подъема кабины MB Atego I/II, Axor Iran, Axor I/II
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 33006
Наименование Цилиндр подъема кабины MB Atego I/II, Axor Iran, Axor I/II
Длина [мм] 711, 486
Размер наружной резьбы M12 x 1,5
Количество присоединений 2
Цвет черный
Высота подъема [мм] 225
Вес [кг] 7,8
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть цилиндр подъема кабины Мерседес Атего I/II Аксор Iran Аксор I/II представлена по производителю FEBI с артикулом 33006. У данной детали есть аналоги с номерами: 33006, 0025538505, 0025535505, 66100011, 0025535505, 0025538505, A0025535505. Запчасти системы подъема кабины в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия цилиндр подъема кабины Мерседес Атего I/II Аксор Iran Аксор I/II на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти системы подъема кабины с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Цилиндр подъема кабины MB Atego I/II, Axor Iran, Axor I/II FEBI с артикулом 33006 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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