|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|32975
|Наименование
|Прокладка клапанной крышки SCANIA
|Толщина [мм]
|7,25
|Цвет
|черный
|Материал
|резина, АСМ (полиакриловый каучук)
|Сторона установки
|снизу
|Вес [кг]
|0,050
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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