Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 32973 Наименование Палец подшипника вилки сцепления Ман F2000/90 Ремкомплект вилки сцепления Вес [кг] 0,622

Запчасть палец подшипника вилки сцепления Ман ф2000/90 Ремкомплект вилки сцепления представлена по производителю FEBI с артикулом 32973. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить палец подшипника вилки сцепления Ман ф2000/90 Ремкомплект вилки сцепления, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматыза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.