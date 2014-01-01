|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|32972
|Наименование
|Сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм, 32972
|Ширина [мм]
|20
|Толщина [мм]
|12
|Внутренний диаметр
|132
|Наружный диаметр [мм]
|172
|Материал
|FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
|Число зубцов
|100
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Вес [кг]
|0,365
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с кольцом сенсора ABS
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм, 32972 FEBI с артикулом 32972 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита