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Сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм, 32972 артикул 32972 FEBI в Алматы

32972 FEBI Сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм, 32972
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 32972
Наименование Сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм, 32972
Ширина [мм] 20
Толщина [мм] 12
Внутренний диаметр 132
Наружный диаметр [мм] 172
Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk)
Число зубцов 100
Сторона установки Задняя ось двусторонне
Вес [кг] 0,365
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
Запчасть сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм 32972 представлена по производителю FEBI с артикулом 32972. У данной детали есть аналоги с номерами: 022277, 110600905430, 32972, 360110, 81965030333, 81965030399. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм 32972, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм, 32972 FEBI с артикулом 32972 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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