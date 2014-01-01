Внутренний диаметр 132 Наружный диаметр [мм] 172 Материал FPM (Fluor-Kautschuk)/ACM (Polyacryl-Kautschuk) Число зубцов 100 Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,365 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS

Запчасть сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм 32972 представлена по производителю FEBI с артикулом 32972. У данной детали есть аналоги с номерами: 022277, 110600905430, 32972, 360110, 81965030333, 81965030399. Сальники, прокладки и уплотнения в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник ступицы задней с АБС 132x172x12 мм 32972, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные сальники, прокладки и уплотнения с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.