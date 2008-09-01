|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|32951
|Наименование
|Колодки стояночного тормоза
|Ширина [мм]
|25
|Наружный диаметр [мм]
|180
|проверочное значение
|ECE R90 Approved
|Сторона установки
|Задний мост
|Толщина 1 [мм]
|4
|Вес [кг]
|1,20
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
310 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
311 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
315 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
318 CDI (906.731, 906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Автобус (B906)
324 (906.733, 906.735)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3,5-t Фургон (B906)
324 (906.633, 906.635, 906.637)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
224 (906.113, 906.213)
2008.09 - 2016.05
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
211 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
215 CDI (906.711, 906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Автобус (B906)
224 (906.713)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
209 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
210 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
211 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
213 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
215 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
216 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
218 CDI (906.611, 906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 3-t Фургон (B906)
224 (906.613)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 4,6-t Фургон (B906)
416 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,...
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t c бортовой платформой/ходовая часть (B906)
524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255)
2008.09 - Выпускается
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
509 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
510 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
511 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
515 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
516 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI 4x4 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
518 CDI (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
SPRINTER 5-t Фургон (B906)
524 (906.653, 906.655, 906.657)
2006.06 - 2013.12
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