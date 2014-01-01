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Моторное масло артикул 32941 FEBI в Алматы

32941 FEBI Моторное масло
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 32941
Наименование Моторное масло
Спецификация по ACEA C3
Спецификация по API SN/CF
Объем [л] 1
Спецификация GM Dexos 2, MB 229.51, BMW Longlife-04, VW 502 00/505 00/505, MB 229.52, VW 502 00, VW 505 00, VW 505 01
Вязкость по SAE 5W-30
Вес [кг] 0,948
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Моторное масло FEBI с артикулом 32941 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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