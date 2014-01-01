|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|32937
|Наименование
|Моторное масло
|Спецификация по ACEA
|A3/B4
|Спецификация по API
|SN/CF
|Объем [л]
|4
|Спецификация
|Renault RN 0710, Porsche A40, GM LL-B 025, VW 502 00/505 00, MB 229.3, Renault RN 0700, BMW Longlife-01, PSA B7 12296, VW 502 00, VW 505 00
|Вязкость по SAE
|5W-40
|Вес [кг]
|3,899
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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