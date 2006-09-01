Наружный диаметр [мм] 115 DIN / ISO 33015 Конструкция подшипника конический роликовый подшивник Сторона установки передний мост слева, передний мост справа Вес [кг] 1,15

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