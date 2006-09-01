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Подшипник ступицы колеса артикул 29951 FEBI в Алматы

29951 FEBI Подшипник ступицы колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29951
Наименование Подшипник ступицы колеса
Ширина [мм] 31
Внутренний диаметр 75
Наружный диаметр [мм] 115
DIN / ISO 33015
Конструкция подшипника конический роликовый подшивник
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 1,15
Если вы хотите купить подшипник ступицы колеса, просто позвоните нам! Есть срочная доставка запчастей по Алматы и Петропавловску за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения. Эта запчасть представлена по производителю FEBI с артикулом 29951. У данной детали есть аналоги с номерами: 0029819505, 110500247680, 331293F, 463865, 518995, A0029819505, BR0110002. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA-UG представлены в большом ассортименте. Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 2006.09 - Выпускается

Если хотите купить Подшипник ступицы колеса FEBI с артикулом 29951 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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