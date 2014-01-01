|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29944
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Толщина [мм]
|54
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|45, 27
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, снизу, спереди, внутри, передний мост справа
|Тип установки
|Сайлентблок
|Вес [кг]
|0,154
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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