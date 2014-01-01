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29940F_сайлентблок зад.попереч.рычага!\ Audi A6/A6Q/S6/A6/Allroad Quattro 98-05 артикул 29940 FEBI в Алматы

29940 FEBI 29940F_сайлентблок зад.попереч.рычага!\ Audi A6/A6Q/S6/A6/Allroad Quattro 98-05
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29940
Наименование 29940F_сайлентблок зад.попереч.рычага!\ Audi A6/A6Q/S6/A6/Allroad Quattro 98-05
Толщина [мм] 50
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 36, 47
Материал резина/металл
Сторона установки Задний мост слева, сверху, Задний мост справа
Тип установки Сайлентблок
Вес [кг] 0,117

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29940F_сайлентблок зад.попереч.рычага!\ Audi A6/A6Q/S6/A6/Allroad Quattro 98-05 FEBI с артикулом 29940 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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