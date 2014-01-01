|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29896
|Наименование
|Ременный шкив, коленчатый вал
|Ширина [мм]
|196
|Толщина [мм]
|62,5
|Внутренний диаметр
|34
|Наружный диаметр [мм]
|196
|Количество отверстий
|4
|Вес [кг]
|5,12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Ременный шкив, коленчатый вал FEBI с артикулом 29896 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита