|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29824
|Наименование
|Сальник коленвала задний
|Толщина [мм]
|12
|Внутренний диаметр
|115
|Наружный диаметр [мм]
|140
|Материал
|PTFE (Polytetrafluorethylen), АСМ (полиакриловый каучук)
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с одной уплотнительной лентой
|Сторона установки
|со стороны коробки передач
|Вес [кг]
|0,09
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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