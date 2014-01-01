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Сальник коленвала задний артикул 29824 FEBI в Алматы

29824 FEBI Сальник коленвала задний
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29824
Наименование Сальник коленвала задний
Толщина [мм] 12
Внутренний диаметр 115
Наружный диаметр [мм] 140
Материал PTFE (Polytetrafluorethylen), АСМ (полиакриловый каучук)
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с одной уплотнительной лентой
Сторона установки со стороны коробки передач
Вес [кг] 0,09
Запчасть сальник коленвала задний представлена по производителю FEBI с артикулом 29824. У данной детали есть аналоги с номерами: 29824 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник коленвала задний на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник коленвала задний FEBI с артикулом 29824 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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