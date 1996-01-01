Ширина [мм] 143 Высота [мм] 39 Вес [кг] 0,33

Запчасть фильтр салона Мерседес Актрос I (1996-2002) угольный представлена по производителю FEBI с артикулом 29811. У данной детали есть аналоги с номерами: 0008301318, 0008303418, 100101475550, 463632, 50014233, A0008301318, A0008303418. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр салона Мерседес Актрос I (1996-2002) угольный, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.