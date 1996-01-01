|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29811
|Наименование
|Фильтр салона Мерседес Актрос I (1996-2002) угольный
|Исполнение фильтра
|Фильтр активированного угля
|Длина [мм]
|385
|Ширина [мм]
|143
|Высота [мм]
|39
|Вес [кг]
|0,33
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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