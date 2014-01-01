|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29807
|Наименование
|Фильтр воздушный кабины Axor II
|Исполнение фильтра
|Салонный фильтр тонкой очистки
|Длина [мм]
|439
|Ширина [мм]
|181,5
|Высота [мм]
|56,5
|Вес [кг]
|0,14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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