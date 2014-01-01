Ширина [мм] 181,5 Высота [мм] 56,5 Вес [кг] 0,14

Запчасть фильтр воздушный кабины Аксор II представлена по производителю FEBI с артикулом 29807. У данной детали есть аналоги с номерами: 29807 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия фильтр воздушный кабины Аксор II на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.