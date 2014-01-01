Ширина [мм] 165 Высота [мм] 37 Вес [кг] 0,24

Запчасть фильтр салона Мерседес Атего представлена по производителю FEBI с артикулом 29804. У данной детали есть аналоги с номерами: 01060400A, 0123190024, 030787006, 100101475530, 100108903130, 1517510, 1534448. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить фильтр салона Мерседес Атего, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.