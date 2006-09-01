Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 15 Наружный диаметр ступицы [мм] 115 Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 84,0 Число крепёжных отверстий ступицы 8 Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] 375 Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] 235,9 Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] 395 Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления 12 Число зубцов 133 Вес [кг] 20,942 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с зубчатым венцом маховика Соблюдать сервисную информацию

Запчасть маховик Мерседес Атего d=362мм Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29799. У данной детали есть аналоги с номерами: 29799, 9060303205, 9060303805, 463454, 04100017, 11744005, 416005610. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик Мерседес Атего d=362мм Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.