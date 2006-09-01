|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29799
|Наименование
|Маховик MERCEDES Atego d=362мм FEBI
|Внутренний диаметр ступицы [мм]
|51,9
|Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем)
|37
|Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм]
|15
|Наружный диаметр ступицы [мм]
|115
|Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм]
|84,0
|Число крепёжных отверстий ступицы
|8
|Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм]
|375
|Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм]
|235,9
|Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм]
|395
|Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления
|12
|Число зубцов
|133
|Вес [кг]
|20,942
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с зубчатым венцом маховика
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667)
818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324)
2006.09 - Выпускается
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