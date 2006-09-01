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Маховик MERCEDES Atego d=362мм FEBI артикул 29799 FEBI в Алматы

29799 FEBI Маховик MERCEDES Atego d=362мм FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29799
Наименование Маховик MERCEDES Atego d=362мм FEBI
Внутренний диаметр ступицы [мм] 51,9
Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем) 37
Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 15
Наружный диаметр ступицы [мм] 115
Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 84,0
Число крепёжных отверстий ступицы 8
Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] 375
Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] 235,9
Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] 395
Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления 12
Число зубцов 133
Вес [кг] 20,942
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с зубчатым венцом маховика
Соблюдать сервисную информацию
Запчасть маховик Мерседес Атего d=362мм Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29799. У данной детали есть аналоги с номерами: 29799, 9060303205, 9060303805, 463454, 04100017, 11744005, 416005610. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик Мерседес Атего d=362мм Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
MERCEDES-BENZ VARIO c бортовой платформой/ходовая часть (B670, B668, B667) 818 D (670.321, 670.322, 670.323, 670.324) 2006.09 - Выпускается

Если хотите купить Маховик MERCEDES Atego d=362мм FEBI FEBI с артикулом 29799 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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