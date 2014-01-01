|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29798
|Наименование
|Маховик 29798 FEBI
|Внутренний диаметр ступицы [мм]
|52
|Число отверстий / засечек для БУД (блока управления дизелем)
|37
|Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм]
|15,1
|Наружный диаметр ступицы [мм]
|115
|Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм]
|74
|Число крепёжных отверстий ступицы
|8
|Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм]
|375
|Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм]
|235
|Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм]
|395
|Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления
|12
|Число зубцов
|132
|Вес [кг]
|21,112
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с зубчатым венцом маховика
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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