Диаметр крепёжного отверстия ступицы [мм] 15,1 Наружный диаметр ступицы [мм] 115 Диаметр расположения крепёжных отверстий ступицы [мм] 74 Число крепёжных отверстий ступицы 8 Диаметр расп. крепёжных отв. нажимного диска сцепления [мм] 375 Внутренний диаметр рабочей поверхности [мм] 235 Наружный диаметр нажимного диска сцепления [мм] 395 Число крепёжных отверстий нажимного диска сцепления 12 Число зубцов 132 Вес [кг] 21,112 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с зубчатым венцом маховика Соблюдать сервисную информацию

Запчасть маховик 29798 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29798. У данной детали есть аналоги с номерами: 29798, 9060302005, 9060301605, 20090390001, 463465, 4160061100, 3421601056. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия маховик 29798 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.