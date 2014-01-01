|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29792
|Наименование
|Прокладка MERCEDES Actros поддона масляного FEBI
|Длина [мм]
|633
|Ширина [мм]
|345
|Толщина [мм]
|7
|Материал
|АСМ (полиакриловый каучук)
|Вес [кг]
|0,06
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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