Толщина [мм] 7 Материал АСМ (полиакриловый каучук) Вес [кг] 0,06

Запчасть прокладка Мерседес Актрос поддона масляного Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29792. У данной детали есть аналоги с номерами: 29792, 5410140722, 5410140622, 5410140522, 5410140422, 5410140122, 14084400. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Мерседес Актрос поддона масляного Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.