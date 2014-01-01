Наружный диаметр [мм] 160 Сторона установки Задняя ось двусторонне Вес [кг] 0,372

Запчасть сальник Даф ступицы задней (120x160x19.5) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29788. У данной детали есть аналоги с номерами: 29788, 01015143B, 0678157, 678157, 530100, 10607700, 01015143. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Даф ступицы задней (120x160x19.5) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.