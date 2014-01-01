|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29788
|Наименование
|Сальник DAF ступицы задней (120x160x19.5) FEBI
|Толщина [мм]
|19,5
|Внутренний диаметр
|120
|Наружный диаметр [мм]
|160
|Сторона установки
|Задняя ось двусторонне
|Вес [кг]
|0,372
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Сальник DAF ступицы задней (120x160x19.5) FEBI FEBI с артикулом 29788 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита