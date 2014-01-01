Наружный диаметр [мм] 50 Вес [кг] 0,005

Запчасть кольцо уплотнительное привода ТНВД 34x50x10 представлена по производителю FEBI с артикулом 29786. У данной детали есть аналоги с номерами: 29786, 0075126, 1284159, 1323842, 81381. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия кольцо уплотнительное привода ТНВД 34x50x10 на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.