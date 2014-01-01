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Сальник DAF хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) FEBI артикул 29785 FEBI в Алматы

29785 FEBI Сальник DAF хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29785
Наименование Сальник DAF хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) FEBI
Толщина [мм] 18,5
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 140
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,336
Запчасть сальник Даф хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29785. У данной детали есть аналоги с номерами: 29785, 01017057B, 0376992, 530102, 01017057, 050405. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Даф хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник DAF хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) FEBI FEBI с артикулом 29785 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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