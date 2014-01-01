Наружный диаметр [мм] 140 Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,336

Запчасть сальник Даф хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29785. У данной детали есть аналоги с номерами: 29785, 01017057B, 0376992, 530102, 01017057, 050405. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Даф хвостовика редуктора заднего моста (85х140х18.5) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.