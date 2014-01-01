Производитель / Поставщик FEBI № Производителя 29784 Наименование Сальник DAF хвостовика редуктора (2шт.) FEBI Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,66

Запчасть сальник Даф хвостовика редуктора (2шт.) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29784. У данной детали есть аналоги с номерами: 29784, 01027965B, 0384808, 1287102, 1739947, 1739948, 530109. Запчасти мостов и редукторов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия сальник Даф хвостовика редуктора (2шт.) Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти мостов и редукторов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.