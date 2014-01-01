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Сальник DAF XF95,CF75,CF85 хвостовика редуктора (87х182х26мм) FEBI артикул 29783 FEBI в Алматы

29783 FEBI Сальник DAF XF95,CF75,CF85 хвостовика редуктора (87х182х26мм) FEBI
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29783
Наименование Сальник DAF XF95,CF75,CF85 хвостовика редуктора (87х182х26мм) FEBI
Толщина [мм] 26
Внутренний диаметр 87
Наружный диаметр [мм] 182
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,005
Запчасть сальник Даф XF 95 CF 75 CF 85 хвостовика редуктора (87х182х26мм) Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29783. У данной детали есть аналоги с номерами: 01027965, 01027965B, 0384808, 050308, 1287102, 1739947, 1739948. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник Даф XF 95 CF 75 CF 85 хвостовика редуктора (87х182х26мм) Феби, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник DAF XF95,CF75,CF85 хвостовика редуктора (87х182х26мм) FEBI FEBI с артикулом 29783 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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