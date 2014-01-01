|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29783
|Наименование
|Сальник DAF XF95,CF75,CF85 хвостовика редуктора (87х182х26мм) FEBI
|Толщина [мм]
|26
|Внутренний диаметр
|87
|Наружный диаметр [мм]
|182
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,005
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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