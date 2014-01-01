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Сальник хвостовика редуктора Даф артикул 29782 FEBI в Алматы

29782 FEBI Сальник хвостовика редуктора Даф
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29782
Наименование Сальник хвостовика редуктора Даф
Толщина [мм] 13
Внутренний диаметр 85
Наружный диаметр [мм] 140
Сторона установки Задний мост
Вес [кг] 0,186
Запчасть сальник хвостовика редуктора Даф представлена по производителю FEBI с артикулом 29782. У данной детали есть аналоги с номерами: 01027965, 01027965B, 0384808, 050308, 1287102, 1739947, 1739948. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник хвостовика редуктора Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Сальник хвостовика редуктора Даф FEBI с артикулом 29782 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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