|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29782
|Наименование
|Сальник хвостовика редуктора Даф
|Толщина [мм]
|13
|Внутренний диаметр
|85
|Наружный диаметр [мм]
|140
|Сторона установки
|Задний мост
|Вес [кг]
|0,186
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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