Наружный диаметр [мм] 140 Сторона установки Задний мост Вес [кг] 0,186

Запчасть сальник хвостовика редуктора Даф представлена по производителю FEBI с артикулом 29782. У данной детали есть аналоги с номерами: 01027965, 01027965B, 0384808, 050308, 1287102, 1739947, 1739948. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить сальник хвостовика редуктора Даф, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.