|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29757
|Наименование
|Фильтр воздушный LX747 (квадратный) / Actros/Axor 626*563.7*78 29757, Febi
|Исполнение фильтра
|Фильтр-патрон
|Длина [мм]
|633
|Ширина [мм]
|570
|Высота [мм]
|79
|Вес [кг]
|3,1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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