|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29691
|Наименование
|Наконечник поперечной рулевой тяги
|Длина [мм]
|84
|Размер внутренней резьбы
|M15 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,25
|Цвет
|серый
|Материал
|сталь
|Поверхность
|фосфорированный
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,32
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с корончатой гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник поперечной рулевой тяги FEBI с артикулом 29691 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита