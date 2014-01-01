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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 29682 FEBI в Алматы

29682 FEBI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29682
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Толщина [мм] 45
Внутренний диаметр 15
Наружный диаметр [мм] 38,3, 24
Материал резина/металл
Сторона установки Задний мост слева, сверху, внешний, Задний мост справа
Тип установки Сайлентблок
Вес [кг] 0,125

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса FEBI с артикулом 29682 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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