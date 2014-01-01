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Клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677 артикул 29677 FEBI в Алматы

29677 FEBI Клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29677
Наименование Клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677
Давление [бар] 2,65
Длина [мм] 71,5
Размер внутренней резьбы M16 x 1,5
Размер наружной резьбы M16 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 22, 24
Вид эксплуатации механический
Тип клапана Клапан ограничения давления
Вес [кг] 0,14
Запчасть клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677 представлена по производителю FEBI с артикулом 29677. У данной детали есть аналоги с номерами: 200228, 29677, 462600, 50100142, 5410700246, 5410700546, 5410700646. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677 FEBI с артикулом 29677 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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