|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29677
|Наименование
|Клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677
|Давление [бар]
|2,65
|Длина [мм]
|71,5
|Размер внутренней резьбы
|M16 x 1,5
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|22, 24
|Вид эксплуатации
|механический
|Тип клапана
|Клапан ограничения давления
|Вес [кг]
|0,14
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677 FEBI с артикулом 29677 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита