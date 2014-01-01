Размер внутренней резьбы M16 x 1,5 Размер наружной резьбы M16 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа 22, 24 Вид эксплуатации механический Тип клапана Клапан ограничения давления Вес [кг] 0,14

Запчасть клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677 представлена по производителю FEBI с артикулом 29677. У данной детали есть аналоги с номерами: 200228, 29677, 462600, 50100142, 5410700246, 5410700546, 5410700646. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить клапан обратный Мерседес Актрос большой 29677, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.