|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29670
|Наименование
|Клапан обратный MB Actros малый 29670, Febi
|Давление [бар]
|7
|Длина [мм]
|58
|Размер наружной резьбы
|M18 x 1,5
|Ширина зева гаечного ключа
|19
|Вид эксплуатации
|механический
|Тип клапана
|Обратный клапан
|Ø трубы [мм]
|11,5
|Вес [кг]
|0,06
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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