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Клапан обратный MB Actros малый 29670, Febi артикул 29670 FEBI в Алматы

29670 FEBI Клапан обратный MB Actros малый 29670, Febi
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29670
Наименование Клапан обратный MB Actros малый 29670, Febi
Давление [бар] 7
Длина [мм] 58
Размер наружной резьбы M18 x 1,5
Ширина зева гаечного ключа 19
Вид эксплуатации механический
Тип клапана Обратный клапан
Ø трубы [мм] 11,5
Вес [кг] 0,06
Запчасть клапан обратный Мерседес Актрос малый 29670 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29670. У данной детали есть аналоги с номерами: 29670, 5410980057, 5410980057, 5410980457, A5410980057, A5410980457. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан обратный Мерседес Актрос малый 29670 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Клапан обратный MB Actros малый 29670, Febi FEBI с артикулом 29670 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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