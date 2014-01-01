Размер наружной резьбы M18 x 1,5 Ширина зева гаечного ключа 19 Вид эксплуатации механический Тип клапана Обратный клапан Ø трубы [мм] 11,5 Вес [кг] 0,06

Запчасть клапан обратный Мерседес Актрос малый 29670 Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29670. У данной детали есть аналоги с номерами: 29670, 5410980057, 5410980057, 5410980457, A5410980057, A5410980457. Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия клапан обратный Мерседес Актрос малый 29670 Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.