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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 29665 FEBI в Алматы

29665 FEBI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29665
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Толщина [мм] 63
Наружный диаметр [мм] 64
Материал резина/металл
Сторона установки Передняя нижняя ось, сзади
Вес [кг] 0,357

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса FEBI с артикулом 29665 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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