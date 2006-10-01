|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29661
|Наименование
|Датчик износа торм.колодок
|Длина [мм]
|1025
|Количество присоединений
|2
|Сторона установки
|Задний мост слева, Задний мост справа
|Тип тормоза
|Дисковой тормозной механизм
|Вес [кг]
|0,050
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
X5 (E70)
3.0 d
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
3.0 sd
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
3.0 si
2006.10 - 2008.09
BMW
X5 (E70)
4.8 i xDrive
2006.10 - 2008.09
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 30 d
2010.04 - 2014.07
BMW
X6 (E71, E72)
xDrive 35 i
2010.04 - 2014.07
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