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Датчик износа торм.колодок артикул 29661 FEBI в Алматы

29661 FEBI Датчик износа торм.колодок
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29661
Наименование Датчик износа торм.колодок
Длина [мм] 1025
Количество присоединений 2
Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа
Тип тормоза Дисковой тормозной механизм
Вес [кг] 0,050
Запчасть датчик износа торм.колодок представлена по производителю FEBI с артикулом 29661. У данной детали есть аналоги с номерами: 29661 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа торм.колодок на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW X5 (E70) 3.0 d 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 sd 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 3.0 si 2006.10 - 2008.09
BMW X5 (E70) 4.8 i xDrive 2006.10 - 2008.09
BMW X6 (E71, E72) xDrive 30 d 2010.04 - 2014.07
BMW X6 (E71, E72) xDrive 35 i 2010.04 - 2014.07

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