Сторона установки Задний мост слева, Задний мост справа Тип тормоза Дисковой тормозной механизм Вес [кг] 0,050

Запчасть датчик износа торм.колодок представлена по производителю FEBI с артикулом 29661. У данной детали есть аналоги с номерами: 29661 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти 'ALMA_UG' представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия датчик износа торм.колодок на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.