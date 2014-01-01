|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29634
|Наименование
|Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
|парные номера артикулов
|29635
|Размер наружной резьбы
|M16 x 1,5
|Материал
|Листовая сталь
|Тип рычага
|Поперечный рычаг
|Сторона установки
|передний мост справа
|Вес [кг]
|3,62
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с подшипником, без шарнира независимой подвески / поворотного рычага
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|без кронштейна
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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