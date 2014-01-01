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Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса артикул 29634 FEBI в Алматы

29634 FEBI Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29634
Наименование Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса
парные номера артикулов 29635
Размер наружной резьбы M16 x 1,5
Материал Листовая сталь
Тип рычага Поперечный рычаг
Сторона установки передний мост справа
Вес [кг] 3,62
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с подшипником, без шарнира независимой подвески / поворотного рычага
Дополнительный артикул / Дополнительная информация без кронштейна
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Рычаг независимой подвески колеса, подвеска колеса FEBI с артикулом 29634 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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