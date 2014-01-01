Сторона установки сзади справа Вес [кг] 0,63

Запчасть трос стояночного тормоза Мерседес Vario задний правый Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29578. У данной детали есть аналоги с номерами: 29578, 29578, 6684202985, 1987477125, 6684202985, A6684202985. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия трос стояночного тормоза Мерседес Vario задний правый Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.