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29529F_тяга стабилизатора переднего!\ Honda CR-V 07> артикул 29529 FEBI в Алматы

29529 FEBI 29529F_тяга стабилизатора переднего!\ Honda CR-V 07>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29529
Наименование 29529F_тяга стабилизатора переднего!\ Honda CR-V 07>
Длина [мм] 318
Наружный диаметр [мм] 10
Размер наружной резьбы M12 x 1,25
Материал сталь
Стойка Соединительная штанга
Поверхность лакированный
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Вес [кг] 0,45
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.0 i-VTEC (RE5, RE1) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-CTDi 4WD (RE6) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.2 i-DTEC 4WD (RE6) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-Vtec 4WD (RE4) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE4) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 i-VTEC 4WD (RE7) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V III (RE_) 2.4 (RE3) 2006.10 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC 4WD (RE6) 2012.01 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 1.6 i-DTEC (RE6) 2012.01 - Выпускается
HONDA CR-V IV (RM_) 2.4 AWD 2012.01 - Выпускается

Если хотите купить 29529F_тяга стабилизатора переднего!\ Honda CR-V 07> FEBI с артикулом 29529 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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