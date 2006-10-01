|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29529
|Наименование
|29529F_тяга стабилизатора переднего!\ Honda CR-V 07>
|Длина [мм]
|318
|Наружный диаметр [мм]
|10
|Размер наружной резьбы
|M12 x 1,25
|Материал
|сталь
|Стойка
|Соединительная штанга
|Поверхность
|лакированный
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,45
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
HONDA
CR-V III (RE_)
2.0 i-VTEC 4WD (RE5, RE2)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.0 i-VTEC (RE5, RE1)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.2 i-CTDi 4WD (RE6)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.2 i-DTEC 4WD (RE6)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-Vtec 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE4)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 i-VTEC 4WD (RE7)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V III (RE_)
2.4 (RE3)
2006.10 - Выпускается
HONDA
CR-V IV (RM_)
1.6 i-DTEC 4WD (RE6)
2012.01 - Выпускается
HONDA
CR-V IV (RM_)
1.6 i-DTEC (RE6)
2012.01 - Выпускается
HONDA
CR-V IV (RM_)
2.4 AWD
2012.01 - Выпускается
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