|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29528
|Наименование
|Тяга / стойка, стабилизатор
|парные номера артикулов
|29527
|Длина [мм]
|85
|Размер наружной резьбы
|M10 x 1,25
|Материал
|сталь
|Стойка
|Соединительная штанга
|Сторона установки
|Задний мост справа
|Ø трубы [мм]
|9
|Вес [кг]
|0,19
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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