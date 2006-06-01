|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29512
|Наименование
|29512F_подушка ДВС передняя!\ MB W221 4.5-5.0 05> 4-matic
|Сторона установки
|спереди, с обеих сторон
|Тип установки
|Гидроопора
|Вес [кг]
|1,2
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с предохранительным колпачком впрыскивания
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 350 4-matic (221.087, 221.187)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 450 4-matic (221.084, 221.184)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS (W221)
S 500 4-matic (221.086, 221.186)
2006.08 - 2013.12
MERCEDES-BENZ
S-CLASS купе (C216)
CL 500 4-matic (216.386)
2006.06 - 2013.12
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