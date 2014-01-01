Наружный диаметр [мм] 65 Материал полимерный материал Вес [кг] 0,04

Запчасть втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48 представлена по производителю FEBI с артикулом 29495. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.