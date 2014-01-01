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Втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48 артикул 29495 FEBI в Алматы

29495 FEBI Втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29495
Наименование Втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48
Толщина [мм] 50,4
Внутренний диаметр 60,3
Наружный диаметр [мм] 65
Материал полимерный материал
Вес [кг] 0,04
Запчасть втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48 представлена по производителю FEBI с артикулом 29495. У данной детали есть аналоги с номерами: Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. Если вы хотите купить втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48, просто позвоните нам! Мы продаем сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Есть быстрая доставка запчастей по Алматы и Петропавловскуза 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48 FEBI с артикулом 29495 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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