|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29495
|Наименование
|Втулка шкворня Вольво FH 98> 60x68x48
|Толщина [мм]
|50,4
|Внутренний диаметр
|60,3
|Наружный диаметр [мм]
|65
|Материал
|полимерный материал
|Вес [кг]
|0,04
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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