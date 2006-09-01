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29483F_датчик положения коленвала!\ BMW E46/E53/E60/E81/E90 1.6-6.0i 01> артикул 29483 FEBI в Алматы

29483 FEBI 29483F_датчик положения коленвала!\ BMW E46/E53/E60/E81/E90 1.6-6.0i 01>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29483
Наименование 29483F_датчик положения коленвала!\ BMW E46/E53/E60/E81/E90 1.6-6.0i 01>
Длина [мм] 65
Количество присоединений 3
Вес [кг] 0,026
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с уплотнительным кольцом

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 1 (E81) 116 i 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 118 i 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E81) 120 i 2006.09 - 2011.12
BMW 1 (E87) 118 i 2007.03 - 2011.06
BMW 1 (E87) 120 i 2007.03 - 2011.06
BMW 1 Кабриолет (E88) 118 i 2007.12 - 2013.10
BMW 1 Кабриолет (E88) 120 i 2007.12 - 2013.10
BMW 1 купе (E82) 120 i 2008.03 - 2013.10
BMW 3 (E90) 316 i 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 318 i 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 320 i 2005.09 - 2007.02
BMW 3 (E90) 320 si 2005.09 - 2007.02
BMW 3 Touring (E91) 318 i 2006.04 - 2007.06
BMW 3 Touring (E91) 320 i 2006.04 - 2007.06
BMW 5 (E60) 520 i 2007.09 - 2010.02
BMW 5 (E60) 540 i 2007.09 - 2010.02
BMW 5 (E60) 550 i 2007.09 - 2010.02
BMW X1 (E84) sDrive 18 i 2010.03 - 2011.08
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) xDrive 20 i 2005.07 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08

Если хотите купить 29483F_датчик положения коленвала!\ BMW E46/E53/E60/E81/E90 1.6-6.0i 01> FEBI с артикулом 29483 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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