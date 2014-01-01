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29375F_сайлентблок рычага пер.!\ Subaru Impreza G10 93-00/Legasy 89>/Forester 98-02 артикул 29375 FEBI в Алматы

29375 FEBI 29375F_сайлентблок рычага пер.!\ Subaru Impreza G10 93-00/Legasy 89>/Forester 98-02
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29375
Наименование 29375F_сайлентблок рычага пер.!\ Subaru Impreza G10 93-00/Legasy 89>/Forester 98-02
Толщина [мм] 55
Внутренний диаметр 12
Наружный диаметр [мм] 38, 22
Материал резина/металл
Сторона установки передний мост слева, спереди, передний мост справа
Вес [кг] 0,201

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29375F_сайлентблок рычага пер.!\ Subaru Impreza G10 93-00/Legasy 89>/Forester 98-02 FEBI с артикулом 29375 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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