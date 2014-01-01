|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29375
|Наименование
|29375F_сайлентблок рычага пер.!\ Subaru Impreza G10 93-00/Legasy 89>/Forester 98-02
|Толщина [мм]
|55
|Внутренний диаметр
|12
|Наружный диаметр [мм]
|38, 22
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|передний мост слева, спереди, передний мост справа
|Вес [кг]
|0,201
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 29375F_сайлентблок рычага пер.!\ Subaru Impreza G10 93-00/Legasy 89>/Forester 98-02 FEBI с артикулом 29375 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита