|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29370
|Наименование
|Прокладка ГБЦ DC9/11/12/16/DT/DSC12 Scania 4/P/G/R/T серия
|Длина [мм]
|260
|Ширина [мм]
|180
|Толщина [мм]
|1
|Материал
|Металл
|Вес [кг]
|0,11
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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