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29367F_сайлентблок рычага задн.балки!\ BMW 3 E46 316-330 98> артикул 29367 FEBI в Алматы

29367 FEBI 29367F_сайлентблок рычага задн.балки!\ BMW 3 E46 316-330 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29367
Наименование 29367F_сайлентблок рычага задн.балки!\ BMW 3 E46 316-330 98>
Толщина [мм] 60
Внутренний диаметр 18
Наружный диаметр [мм] 68
Материал резина/металл
Сторона установки слева, сзади
Тип установки Гидроопора
Вес [кг] 0,491

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
BMW 3 Кабриолет (E46) 320 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW 3 Кабриолет (E46) 330 Cd 2005.02 - 2007.12
BMW X3 (E83) 2.0 i 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 2.5 si 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 d 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 sd 2005.07 - 2008.08
BMW X3 (E83) 3.0 si 2005.07 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.0 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 i 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 2.5 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) 3.0 si 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 Roadster (E85) M 2006.01 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) 3.0 si 2006.04 - 2008.08
BMW Z4 купе (E86) M 2006.04 - 2008.08

Если хотите купить 29367F_сайлентблок рычага задн.балки!\ BMW 3 E46 316-330 98> FEBI с артикулом 29367 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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