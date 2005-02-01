|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29367
|Наименование
|29367F_сайлентблок рычага задн.балки!\ BMW 3 E46 316-330 98>
|Толщина [мм]
|60
|Внутренний диаметр
|18
|Наружный диаметр [мм]
|68
|Материал
|резина/металл
|Сторона установки
|слева, сзади
|Тип установки
|Гидроопора
|Вес [кг]
|0,491
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
BMW
3 Кабриолет (E46)
320 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
3 Кабриолет (E46)
330 Cd
2005.02 - 2007.12
BMW
X3 (E83)
2.0 i
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
2.5 si
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 d
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 sd
2005.07 - 2008.08
BMW
X3 (E83)
3.0 si
2005.07 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.0 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 i
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
2.5 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
3.0 si
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 Roadster (E85)
M
2006.01 - 2008.08
BMW
Z4 купе (E86)
3.0 si
2006.04 - 2008.08
BMW
Z4 купе (E86)
M
2006.04 - 2008.08
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