|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29366
|Наименование
|29366F_втулка стабилизатора переднего! d22.5\ BMW E39 2.0i-2.8i/2.0D/2.5D 95>
|Длина [мм]
|60
|Ширина [мм]
|60
|Толщина [мм]
|56,5
|Внутренний диаметр
|22,5
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|0,148
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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