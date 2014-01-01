Толщина [мм] 4,1 Внутренний диаметр 24,3 Диаметр точек крепления [мм] 9 Материал резина Вес [кг] 0,04

Запчасть прокладка Скания масляного теплообменника Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29358. У данной детали есть аналоги с номерами: 29358, 300234, 1433886, 502798, 2641311, 570300, 1502798. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия прокладка Скания масляного теплообменника Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по г. Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.