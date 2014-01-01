|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29358
|Наименование
|Прокладка SCANIA масляного теплообменника FEBI
|Длина [мм]
|450,7
|Ширина [мм]
|211,8
|Толщина [мм]
|4,1
|Внутренний диаметр
|24,3
|Диаметр точек крепления [мм]
|9
|Материал
|резина
|Вес [кг]
|0,04
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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