|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29316
|Наименование
|Выключатель VW Passat B5 стоп-сигнала FEBI
|новая модификация
|Количество присоединений
|4
|Материал
|полимерный материал
|Вид эксплуатации
|электрический
|Вес [кг]
|0,027
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SKODA
OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
VW
AMAROK C БОРТОВОЙ ПЛАТФОРМОЙ/ХОДОВАЯ ЧАСТЬ (S1B)
2.0 BiTDI 4motion
2011.09 - Выпускается
Если хотите купить Выключатель VW Passat B5 стоп-сигнала FEBI FEBI с артикулом 29316 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита