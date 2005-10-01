Материал полимерный материал Вид эксплуатации электрический Вес [кг] 0,027 Соблюдать сервисную информацию

Запчасть выключатель VW Passat B5 стоп-сигнала Феби представлена по производителю FEBI с артикулом 29316. У данной детали есть аналоги с номерами: 29316 Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия выключатель VW Passat B5 стоп-сигнала Феби на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.