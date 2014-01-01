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29269F_амортизатор багажника!\ Porsche Cayenne 4.5 02> артикул 29269 FEBI в Алматы

29269 FEBI 29269F_амортизатор багажника!\ Porsche Cayenne 4.5 02>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29269
Наименование 29269F_амортизатор багажника!\ Porsche Cayenne 4.5 02>
Длина [мм] 253
Длина корпуса [мм] 152
Диаметр точек крепления [мм] 10
Диаметр корпуса [мм] 35
Диаметр поршневого штока [мм] 10
Выталкивающая сила [N] 1900
Высота подъема [мм] 67
Вес [кг] 0,622

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 29269F_амортизатор багажника!\ Porsche Cayenne 4.5 02> FEBI с артикулом 29269 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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