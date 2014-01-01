|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29269
|Наименование
|29269F_амортизатор багажника!\ Porsche Cayenne 4.5 02>
|Длина [мм]
|253
|Длина корпуса [мм]
|152
|Диаметр точек крепления [мм]
|10
|Диаметр корпуса [мм]
|35
|Диаметр поршневого штока [мм]
|10
|Выталкивающая сила [N]
|1900
|Высота подъема [мм]
|67
|Вес [кг]
|0,622
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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