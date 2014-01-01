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Наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT DAF/Iveco/MAN/MB/RVI/Scania/Setra артикул 29219 FEBI в Алматы

29219 FEBI Наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT DAF/Iveco/MAN/MB/RVI/Scania/Setra
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29219
Наименование Наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT DAF/Iveco/MAN/MB/RVI/Scania/Setra
Длина [мм] 120
Размер наружной резьбы M24 x 1,5, M30 x 1,5
Тип резьбы с правой резьбой
Размер конуса [мм] 30
Сторона установки передний мост
Вес [кг] 1,74
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой
Запчасть наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT Даф/Ивеко/МАН/Мерседес/Рено/Скания/Setra представлена по производителю FEBI с артикулом 29219. У данной детали есть аналоги с номерами: 29219, 395010, 5000590236, 81953016143, 81953016242, 8226236059, 88953016014. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT Даф/Ивеко/МАН/Мерседес/Рено/Скания/Setra на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT DAF/Iveco/MAN/MB/RVI/Scania/Setra FEBI с артикулом 29219 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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г.Алматы, ул.Суюнбая 256А, второй этаж, офис №2

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