|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29219
|Наименование
|Наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT DAF/Iveco/MAN/MB/RVI/Scania/Setra
|Длина [мм]
|120
|Размер наружной резьбы
|M24 x 1,5, M30 x 1,5
|Тип резьбы
|с правой резьбой
|Размер конуса [мм]
|30
|Сторона установки
|передний мост
|Вес [кг]
|1,74
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с самоблокирующейся гайкой
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT DAF/Iveco/MAN/MB/RVI/Scania/Setra FEBI с артикулом 29219 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита