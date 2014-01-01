Тип резьбы с правой резьбой Размер конуса [мм] 30 Сторона установки передний мост Вес [кг] 1,74 Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с самоблокирующейся гайкой

Запчасть наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT Даф/Ивеко/МАН/Мерседес/Рено/Скания/Setra представлена по производителю FEBI с артикулом 29219. У данной детали есть аналоги с номерами: 29219, 395010, 5000590236, 81953016143, 81953016242, 8226236059, 88953016014. Запчасти для грузовиков и прицепов в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия наконечник рулевой 120*30*M24*1.5/M30*1.5 RHT Даф/Ивеко/МАН/Мерседес/Рено/Скания/Setra на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти для грузовиков и прицепов с гарантией от производителя FEBI. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.