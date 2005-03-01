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29207F_пыльник рейки рулевой! c г/у\ Citroen C4, Peugeot 206/307 98> артикул 29207 FEBI в Алматы

29207 FEBI 29207F_пыльник рейки рулевой! c г/у\ Citroen C4, Peugeot 206/307 98>
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29207
Наименование 29207F_пыльник рейки рулевой! c г/у\ Citroen C4, Peugeot 206/307 98>
Длина [мм] 187
Материал резина
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с консистентной смазкой
Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с зажимами
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа
Внутренний диаметр 1(мм) 16
Внутренний диаметр 2 (мм) 59
Вес [кг] 0,218
Соблюдать сервисную информацию

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 I седан 1.6 16V 2006.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 THP 150 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 1.6 VTi 120 2008.07 - 2011.07
CITROËN C4 купе (LA_) 2.0 HDi 2008.07 - 2011.07
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 HDi eco 70 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206 CC (2D) 1.6 HDi 110 2005.04 - 2007.02
PEUGEOT 206 седан 1.4 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 206 седан 1.4 HDi eco 70 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 206 седан 1.6 16V 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 307 (3A/C) 1.6 HDi 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 16V 2005.03 - 2007.11
PEUGEOT 307 Break (3E) 1.6 HDi 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 16V 2005.06 - 2008.04
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135 2005.06 - 2009.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 1.6 HDI 90 2005.03 - 2008.04
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 16V 2005.03 - 2008.04

Если хотите купить 29207F_пыльник рейки рулевой! c г/у\ Citroen C4, Peugeot 206/307 98> FEBI с артикулом 29207 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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