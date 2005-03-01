|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29207
|Наименование
|29207F_пыльник рейки рулевой! c г/у\ Citroen C4, Peugeot 206/307 98>
|Длина [мм]
|187
|Материал
|резина
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с консистентной смазкой
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с зажимами
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
|Внутренний диаметр 1(мм)
|16
|Внутренний диаметр 2 (мм)
|59
|Вес [кг]
|0,218
|Соблюдать сервисную информацию
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 16V Bio-Flex
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 140
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 THP 150
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I (LC_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 I седан
1.6 16V
2006.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
1.6 THP 150
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
1.6 VTi 120
2008.07 - 2011.07
CITROËN
C4 купе (LA_)
2.0 HDi
2008.07 - 2011.07
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.1
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 HDi eco 70
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA)
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 CC (2D)
1.6 HDi 110
2005.04 - 2007.02
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.4 HDi eco 70
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
307 (3A/C)
1.6 HDi
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 (3A/C)
2.0 16V
2005.03 - 2007.11
PEUGEOT
307 Break (3E)
1.6 HDi
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 Break (3E)
2.0 16V
2005.06 - 2008.04
PEUGEOT
307 CC (3B)
2.0 HDi 135
2005.06 - 2009.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
1.6 HDI 90
2005.03 - 2008.04
PEUGEOT
307 SW (3H)
2.0 16V
2005.03 - 2008.04
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