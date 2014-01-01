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Подвеска, рычаг независимой подвески колеса артикул 29187 FEBI в Алматы

29187 FEBI Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Производитель / Поставщик FEBI
№ Производителя 29187
Наименование Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
Толщина [мм] 59
Внутренний диаметр 14
Наружный диаметр [мм] 37, 35
Цвет черный
Материал резина
Сторона установки Передняя нижняя ось, спереди
Вес [кг] 0,151

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Подвеска, рычаг независимой подвески колеса FEBI с артикулом 29187 в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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