|Производитель / Поставщик
|FEBI
|№ Производителя
|29187
|Наименование
|Подвеска, рычаг независимой подвески колеса
|Толщина [мм]
|59
|Внутренний диаметр
|14
|Наружный диаметр [мм]
|37, 35
|Цвет
|черный
|Материал
|резина
|Сторона установки
|Передняя нижняя ось, спереди
|Вес [кг]
|0,151
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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